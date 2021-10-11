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К. Маскевич стал серебряным призером чемпионата мира по греко-римской борьбе

Победные новости из норвежского Осло. Кирилл Маскевич - серебряный призер чемпионата мира по борьбе. В категории до 87 килограммов белорус в финале спорил за золото с Зурабом Датунашвили, который в итоге победил со счетом 9:1.

Серебро Маскевича - это вторая медаль для сборной Беларуси на чемпионате мира, ранее на пьедестал поднимался представитель вольного стиля Арыйан Тютрин.

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