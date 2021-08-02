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Легкоатлетка К. Тимановская находится в посольстве Польши в Японии
О поступке легкоатлетки Кристины Тимановской, которая заявила, что ее пытаются вывезти из Токио якобы силой, высказалась девятикратная чемпионка мира, двукратная олимпийская чемпионка, авторитетная и в мире спорта, и в политике Светлана Хоркина.
Напомним, Кристине Тимановской дали шанс исправиться на Олимпиаде, заявив ее в эстафету четыре по четыреста метров. Любой спортсмен за такую возможность будет буквально хвататься. Но здесь, видимо, не про спорт. Кристина Тимановская была отправлена с Олимпиады домой. Как говорится, не хочешь выступать -не надо. Тут шаг за шагом она стала девальвировать все принципы профессионального спортивного, скажем так, образования. Через различные редакции польских и американских СМИ и телеграм-каналы она стала рассуждать, что ее выгоняют из Токио. Все, конечно, оказалось выдумкой и домыслами.
Как только что сообщили японские СМИ, Тимановская в эти минуты находится в посольстве Польши в Японии.
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