Легкоатлетка К. Тимановская находится в посольстве Польши в Японии

О поступке легкоатлетки Кристины Тимановской, которая заявила, что ее пытаются вывезти из Токио якобы силой, высказалась девятикратная чемпионка мира, двукратная олимпийская чемпионка, авторитетная и в мире спорта, и в политике Светлана Хоркина.

Напомним, Кристине Тимановской дали шанс исправиться на Олимпиаде, заявив ее в эстафету четыре по четыреста метров. Любой спортсмен за такую возможность будет буквально хвататься. Но здесь, видимо, не про спорт. Кристина Тимановская была отправлена с Олимпиады домой. Как говорится, не хочешь выступать -не надо. Тут шаг за шагом она стала девальвировать все принципы профессионального спортивного, скажем так, образования. Через различные редакции польских и американских СМИ и телеграм-каналы она стала рассуждать, что ее выгоняют из Токио. Все, конечно, оказалось выдумкой и домыслами.