К. Тимановская завоевала золото международного турнира в Австрии в беге на 100 м

Первый старт белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской в летнем сезоне завершился завоеванием золота. На международном турнире в Австрии наша соотечественница в беге на 100 метров показала второе время в предварительной стадии состязаний - 11,52 секунды, а в финальном забеге белоруска улучшила свои показатели - 11,22 секунды - и стала первой. Серебро у австрийки Ины Хьюмер, брозна у ее соотечественницы Магдалены Линдгер.

