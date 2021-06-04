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К. Тимановская завоевала золото международного турнира в Австрии в беге на 100 м
Первый старт белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской в летнем сезоне завершился завоеванием золота. На международном турнире в Австрии наша соотечественница в беге на 100 метров показала второе время в предварительной стадии состязаний - 11,52 секунды, а в финальном забеге белоруска улучшила свои показатели - 11,22 секунды - и стала первой. Серебро у австрийки Ины Хьюмер, брозна у ее соотечественницы Магдалены Линдгер.
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