Как 10-й сезон Кубка Белорусской федерации биатлона раскрывает таланты

В Речице проходит 10-й сезон Кубка Белорусской федерации биатлона.

Такие соревнования дают возможность с малых лет почувствовать вкус побед и спорт больших достижений. Все по высшим стандартам - от интервью после гонок до прямого эфира на платформах в интернете.

Кубок Белорусской федерации биатлона - уникальная история для нашего спорта. Он раскрывает таланты, которых у нас очень много, невероятно стремительно. Дети здесь учатся рассуждать, совершать ошибки и работать над ними, многое понимать в жизни, которая, конечно, шире спорта высших достижений.

Трибуны на протяжении дня гнали ребят вперед. Для Речицы подобное событие историческое. К тому же сезон носит статус юбилейного. Болельщики - одна из характерных черт Кубка федерации, как и флэш-интервью, продакшн на несколько камер, церемонии награждений и борьба как в личном, так и в командном зачете.

Самой старшей возрастной группе в этом году 16 или 17 лет. Т. е. когда Кубок Белорусской федерации биатлона только появился, нынешние лидерам было по 6 и 7 лет. Они буквально росли со ставшим для них родным соревнованием.

Кубок Белорусской федерации биатлона уже подарил нам биатлонистов для национальной сборной нашей страны. В ее составе прямо сейчас трудятся Елена Кулак и Анна Макарская, которые прошли абсолютно все ступени. Турнир уже себя оправдал с этой точки зрения. Но та энергия, с которой его создают люди, подарит нам еще немало красивых историй. Ведь биатлон в нашей стране - один из самых популярных и любимых зрителями видов спорта.