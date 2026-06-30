Как белорусские биатлонисты готовятся к новому спортивному сезону

Белорусский биатлон усиленно готовится к новому сезону, поскольку он может стать первым полноценном международным после четырехлетней изоляции. К тому же женскую команду возглавил именитый российский специалист Юрий Каминский, а мужчин - опытный австриец Райнхард Гёсвайнер.

Летняя подготовка национальной сборной Республики Беларусь подходит к своей кульминации. Белорусские спортсмены заложили хорошую базу - по итогам двух сборов в Раубичах они отправились в горы. Девчонки вовсю работают на Семинском перевале (это знаменитая биатлонная трасса на границе Южного и Северного Урала), а мужчины отправятся в Грузию в биатлонно-лыжный центр подготовки, известный с советских времен. Именно там готовились все мэтры (Олег Рыженков, Вадим Сашурин, Алексей Айдаров) и после добивались высокого результата в международном сезоне.

Известно, что тренерский штаб сборной Беларуси претерпел существенные изменения. Женскую сборную возглавил Юрий Каминский, а мужскую - австрийский специалист Райнхард Гёсвайнер. Он же работал с белорусской женской командой в преддверии Олимпиады в Пекине. Тогда у Анны Соло и Динары Смольской существенно выросли результаты.

Олег Рыженков, главный тренер сборной Беларуси по биатлону:

"Райнхард Гёсвайнер предлагает свое видение на подход к тренировочной программе. Очень много работаем над стрелковой подготовкой. Это основной составляющий фактор. Как отмечает Райнхард, в принципе команда находится на достаточно высоком профессиональном уровне".

А пока команда Беларуси трудится на горных этапах подготовки, внимательно следим за мировыми телодвижениями Международного союза биатлонистов. Напомним, что почти все федерации вернули белорусам флаги на международную арену. Но некоторые все же пока это делать не спешат. В сентябре состоится конгресс IBU, где все решится окончательно. Верим, что все решится в пользу белорусского биатлона, и в ноябре уже будем болеть за ребят-белорусов на Кубке мира.