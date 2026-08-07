Как Кубок Белорусской федерации биатлона уже 10 лет воспитывает будущую элиту для нацсборной

Кубок Белорусской федерации биатлона вошел в юбилейный, 10-й сезон. За это время устоялся формат, который позволяет самым маленьким биатлонистам уверенно шагать по своей пока еще детской карьере, но при этом уже понимать, как изнутри строится спорт высших достижений и попадать в сборную уже состоявшимися спортсменами.

"На протяжении всех этих 10 лет мы следим за выступлениями подрастающего поколения и очень гордимся выпускниками нашего проекта, которые на данный момент являются членами национальной команды Республики Беларусь и составляют конкуренцию еще в юниорском возрасте, завершая выступления в Кубке Белорусской федерации", - отметила судья Кубка Белорусской федерации биатлона Людмила Калинчик.

И действительно, Кубок Белорусской федерации биатлон является совершенно уникальной историей, ведь девушки, выступавшие в нем (а это Алина Зайцева, Елена Кулак, Анна Макарская), усилят состав сборной Республики Беларусь, что и происходит на сборах команды на Спортивно-оздоровительной базе "Заячья поляна" Логойского района.

К очередному международному сезону национальной сборной Беларуси готовятся спортсменки, прошедшие все этапы Кубка Белорусской федерации биатлон. На Елену Кулак тренерский штаб на ближайшее будущее возлагает большие надежды.

"Заячья поляна" - один из центров подготовки самого высокого профессионального уровня. Резкие перепады Логойского района только укрепляют уровень биатлонисток, которые вышли из Кубка Белорусской федерации биатлона.

"Кубок организован на высшем уровне для детей и для родителей, которые приходят посмотреть на этот вид спорта. Спортсмены благодаря Кубку проходят эмоциональную нагрузку, потому что присутствует много болельщиков, телевидение, они уже с детства закладывают качества стрессоустойчивости и могут бороться и конкурировать на высоком уровне", - считает тренер женской сборной Беларуси по биатлону Роман Малуха.

Сейчас Алина, Елена и Анна рассуждают как спортсменки, которые осознанно подходят к своей работе. Но ощущение большого спорта они получили именно на Кубке белорусской федерации биатлона. "Там надо еще выстоять психологически, ведь столько болельщиков всегда на трибунах, а перед камерами какая ответственность! В первый год нам еще на английском языке надо было давать интервью", - согласилась биатлонистка сборной Беларуси Елена Кулак.

Как бы там ни было, но волны трепета к ребятам всегда есть, ведь в какой-то степени это дети Людмилы Калинчик. Проведение соревнований тоже без волнений не обходится, потому что, по словам судьи Кубка Белорусской федерации биатлона, это окунает в чувства, которые испытывала она ранее сама, выступая на соревнованиях. Она уверена, что проведение состязаний на достаточно высоком уровне - заслуга Белорусской федерации этого вида спорта.

Факт Федерация также пытается привлечь спортсменов, завершивших спортивную карьеру и имеющих желание внести свой вклад уже как тренера и специалиста Белорусской федерации биатлона.

Гомельская область и Гомель - одно из тех мест Беларуси, где постоянно появляются таланты в биатлоне. Гомель - город спортивный, и сюда на уютную лыже-роллерную трассу уже Кубок заезжал, а вот в Речицу доехал впервые.

В июле все поклонники биатлона, в том числе капитан и лидер сборной страны Антон Смольский, следили за событиями в Речице, где взял старт 10-й сезон Кубка Белорусской федерации биатлона. Несмотря на то, что эти состязания сделаны для детей и юношей, они привлекают к себе внимание по ряду причин. Например, образцовой организацией, ведь в оргкомитет входят судьи Кубка мира и чемпионы мира по биатлону - многократная победительница планетарных форумов Елена Зубрилова, Ольга Назарова, Людмила Калинчик и легендарный государственный тренер по биатлону Юрий Альберс.

Кубок Белорусской федерации биатлона - уникальная история для белорусского спорта. Он позволяет раскрывать невероятно стремительно таланты. Дети благодаря ему учатся рассуждать, совершать ошибки и делать работу над ними, а еще многое понимать в жизни, что шире спорта высших достижений.

Трибуны на протяжении дня гнали детей вперед. Для Речицы подобное событие стало историческим, к тому же сезон носит статус юбилейного. Болельщики - одна из характерных черт Кубка Федерации, как и флеш-интервью, продакшн на несколько камер, церемонии награждений, борьба в личном и командном зачетах. Формат интересен и тем, что включает в себя летние и зимние этапы. Совершенно международный уровень. Результаты фиксируются в личный и общекомандный зачеты. Самой старшей возрастной группе в 2026 году исполнить 16-17 лет, то есть когда Кубок только появился, нынешним лидерам было по 6-7 лет. Они буквально росли со ставшим для них родным соревнованием.

Для многих ребят есть осязаемые ориентиры, например, Антон Смольский. Стоит ли удивляться, что участник и призер Кубка Белорусской федерации биатлона Максим Бернович, как и Антон, из Копыля? Думается, нет. По признанию молодого человека, история Смольского и его рождение в Копыле мотивировали его заниматься биатлоном.

Максим Бернович

Людмила Калинчик:

"Спортсмены, когда выходят на международный уровень, все равно испытывают волнение, когда у них берут флеш-интервью, хотя уже есть определенный опыт. Классно, что у молодежи есть возможность через это пройти, к этому подготовиться, набраться опыта. Нам очень приятно, когда выступают спортсмены, попадают на пьедестал и не забывают поблагодарить своих родителей, тренеров и всех людей, причастных к его успеху".

Людмила Калинчик

Кубок Белорусской федерации биатлона уже подарил стране биатлонистов для национальной сборной. Турнир себя оправдал и с этой точки зрения, но та энергия, с которой его создают люди, подарит еще немало красивых историй, ведь биатлон в Беларуси является одним из самых популярных и любимых зрителями видов спорта.

Как удалось создать проект, который из детских стартов делает путь в элиту национальной сборной Беларуси по биатлону, подробнее смотрите в специальном репортаже.

Главное фото: sb.by