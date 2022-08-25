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Как белорусская сборная по биатлону переносит горную высоту и жаркую погоду в Сочи
25 августа стартует соревновательная программа Кубка Содружества по биатлону, первый этап которого примет знаменитая трасса в олимпийском Сочи. В соревнованиях примут участие порядка десяти призеров Олимпийских игр и атлеты, поднимавшиеся на пьедесталы этапов Кубка мира. То есть статус турнира очень высокий.
Съемочная группа АТН работает в самом сердце спортивных событий на высоте почти полтора километра над уровнем моря.Андрей Козлов поделится подробностями того, как команда переносит горную высоту и очень жаркую погоду (видео).
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