Как белорусская сборная по биатлону переносит горную высоту и жаркую погоду в Сочи

25 августа стартует соревновательная программа Кубка Содружества по биатлону, первый этап которого примет знаменитая трасса в олимпийском Сочи. В соревнованиях примут участие порядка десяти призеров Олимпийских игр и атлеты, поднимавшиеся на пьедесталы этапов Кубка мира. То есть статус турнира очень высокий.