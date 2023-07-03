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Как белорусский спорт выживает в непростое время?

На "Чижовка-Арене" развернутся баталии предстоящих II Игр стран СНГ. Наши олимпийцы даже в условиях санкций - с мировыми результатами!

О том, как белорусский спорт выживает в непростое время, каковы перспективы у наших спортсменов на II Играх стран СНГ и шансы вернуться на международную арену - в интервью с бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионкой мира по пятиборью.

Есть ли силы бороться за награды?

Силы есть. Пока ты тренируешься, еще год до Олимпийских игр. И надежда на то, что нас все-таки пригласят на международную арену. Конечно же, силы остаются и желание остается. Будем совершенствоваться. Пускай в своем маленьком кругу. Но нужно расти над собой, над своими результатами.
Анастасия Прокопенко, бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по современному пятиборью

Полное интервью смотрите

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