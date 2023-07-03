Как белорусский спорт выживает в непростое время?

Силы есть. Пока ты тренируешься, еще год до Олимпийских игр. И надежда на то, что нас все-таки пригласят на международную арену. Конечно же, силы остаются и желание остается. Будем совершенствоваться. Пускай в своем маленьком кругу. Но нужно расти над собой, над своими результатами.

Анастасия Прокопенко, бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по современному пятиборью

