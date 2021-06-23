Как идет подготовка к Олимпийским играм - в новой рубрике "Токийский экспресс"

До старта Олимпийских игр в Токио остался ровно месяц. Сейчас сложно давать прогнозы,но, похоже, форум все же состоится.По крайней мере, организаторы делают все возможное.Японцы смотрят и на успешный опытколлег на других спортивных соревнованиях. Например,чемпионат Европы по футболу.



За месяц до старта Олимпиады мы начинаем новую рубрику в эфире "Панорамы" - "Токийский экспресс". Наши корреспонденты расскажут, как обстоят дела с подготовкой к форуму, представят все белорусские команды по видам спорта. Начинаем с безопасности.Николай Стуло рассказывает.

Еще три дня назад во многих префектурах Японии, в том числе в Токио, действовало чрезвычайное положение. Из-за этого пришлось отменить многие околоолимпийские мероприятия. Коронавирус не отступает, из-за этого оргкомитет чувствует огромное давление общественности, но японское государство с учетом переноса форума на год вложило более 15 млрд долларов. Хочется вернуть хотя бы часть этих средств. Тем более что многие большие турниры в мире проводятся несмотря на пандемию.

Игры нельзя откладывать снова. Мы уже приняли значительные меры. Если снова отложить Олимпиаду, мы просто не успеем подготовить олимпийские объекты. Вероятность того, что турнир состоится - 100 %. Вопрос лишь в том, как провести их более надежно и безопасно. Сеико Хашимото, глава оргкомитета Токио-2020

Вот так выглядят акции протеста в Токио. По разных оценкам, до 80 % жителей мегаполиса против Игр. Им пытались пойти навстречу - запретили прибытие зарубежных делегаций, максимально развели пути олимпийцев и местного населения, но…

Победить коронавирус - японские врачи считают приоритетной именно эту задачу, из-за чего оргкомитет столкнулся с дефицитом медработников, которые не хотят бросать свою основную деятельность ради Олимпиады. Ведь проведение таких крупных соревнований отрицательно скажется на качестве медобслуживания в стране.

Может возникнуть новый вариант штамма, который можно назвать токийским олимпийским вирусом. Нас обвинят, что Игры были большим актом глупости со стороны человечества. Мы хотели показать, что восстановились после катастрофы на Фукусиме, а можем породить еще одну катастрофу. Наото Уэяма, председатель Союза врачей Японии

Сейчас олимпийская деревня практически пуста, но вообще она планирует принять около 10 тысяч атлетов со всего мира. Развести потоки делегаций в столовой, на тренировках, на прогулках - та еще задача. Тем более что молодые амбициозные люди больше всего склонны нарушать порядок. Вообще же безопасность форума собираются обеспечить около 40 тысяч силовиков. Но высокая технологичность Японии далеко не всегда требует физического присутствия полиции.

Во время Олимпиады в Токио впервые в истории организаторы используют систему распознавания лиц. На объектах форума на безопасность будут работать 8000 видеокамер и 2500 датчиков движения. Что касается безопасности в плане коронавируса, то более 80 % спортсменов, выступающих в Токио, приедут уже вакцинированными.

Во-первых, устанавливаются спецприложения для каждого участница Олимпийских игр. За 2 недели отслеживается состояние спортсмена, его температура. За месяц - план активности, который утверждается правительством Японии. Далее будет сложно ввести какие-либо изменения. Все движения будут ограничены спортивными объектами и специально отведенными тренировочными местами. Не будет возможности выйти на улицу, ознакомиться с какими-то достопримечательностями, погулять и т. д. В целом меры очень строгие, вплоть до ограничения по общению. Полина Головина, генеральный секретарь НОК Беларуси

Еще японцы приготовили свое ноу-хау. Участникам не стоит удивляться, если уже в аэропорту к ним подойдет вот такая милая собака и проверит содержимое ручной клади.

Любопытство журналистов организаторы собираются ограничить при помощи системы GPS - так можно отследить перемещение иностранцев. Более того, японцы могут даже запросить доступ к смартфону по необходимости, например, в случае заражения коронавирусом, чтобы установить, где находился человек. Любое нарушение правил означает депортацию. Даже если заслуженный чемпион и нарушаешь правила - тоже депортация.

Ранее около 10 тыс. волонтеров отказались работать на спортивных объектах в Токио (это восьмая часть от необходимого количества). Конечно, вакансии удалось заполнить, тем более что японцы у себя дома ориентируются неплохо и без помощников. Местных жителей пускают на трибуны с наказом - носить маски и не проявлять эмоции. Иностранным же болельщикам путь на трибуны запрещен. Если Олимпиада состоится, она станет совершенно особенной.