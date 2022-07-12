Как отсутствие Еврокубков отразилось на настроениях российских болельщиков?

Футбол в условиях санкций. Два белорусских клуба уже в новом еврокубковом сезоне, два еще в ожидании. Из-за санкций, как известно, наши команды не имеют права проводить игры на домашних стадионах, а только на выезде. Но куда хуже нашим восточным соседям - российским командам и вовсе запретили играть в евротурнирах, а сборной не дали возможность отобраться на чемпионат мира в Катаре. Как такие беспрецедентные санкции и отсутствие Еврокубковотразились на настроениях болельщиков, узнавала Анна Эйсмонт. Она отправилась на Суперкубок России. Репортаж из Санкт-Петербурга.

Глядя на то, как тысячи болельщиков направляются на трибуны красавца- стадиона в Санкт-Петербурге, как-то совсем не кажется, что к футболу из-за санкций и отсутствия Еврокубков у наших восточных соседей пропал интерес. Напротив! Афиша "Суперкубок: "Зенит" против "Спартака" - российское классико" делает свое дело.

Причем относительно недавно в Москве в "Лужниках" было уже нечто подобное: "Спартак" в присутствии 60 тысяч болельщиков взял Кубок России. И матч, и шоу вокруг матча прошли на ура. Чего только стоит совместное исполнение с певицей Максим негласного гимна фанатов "Спартака"!





Что это - ренессанс российского футбола? Или мы начинаем особенно ценить свое только тогда, когда пытаются ограничить в наших законных правах честно сражаться на международной спортивной арене? Насколько такое давление повлияет на качество и российского футбола, и белорусского? Отвечают болельщики.

- По Еврокубкам не скучаете?

- Скучаем, эти санкции, да. Мы просто преодолеем этот барьер и шагнем дальше. С новыми силами с новыми игроками. Вот "Зенит" сейчас купил, будем смотреть хороший красивый футбол.

- Тысяч 60 сегодня будет на стадионе. Колоссальная поддержка. Почему россияне так любят свой футбол, хотя, кажется, уже и Еврокубков нет, и санкции вокруг?

- Да он с детства врос просто в Россию.

- Мы не откажемся никогда от своего клуба, это уже с рождения и до конца.

- Они нас лишили Лиги чемпионов. Он же должен был проходить здесь. Они что хотят, то и делают. Мы будем в любом случае поддерживать свой футбол, страну, президента. Мы будем поддерживать, я лично обеими руками за.

- Я был, кстати, у вас в гостях на "Чижовка-Арене", был в Беларуси на ЧМ по хоккею. Мне очень понравилось, организация была очень хорошей.

- Нас тоже лишили чемпионата мира.

- Да, в курсе. Конечно, никто не любит правду, правду никто не любит.

И еще немного в защиту нашего хоккея неожиданно высказался Михаил Боярский, народный артист России, болельщик ФК "Зенит":

- Глядя на этих футболистов, на подрастающее поколение российских и белорусских футболистов, очень обидно из-за санкций, которые сейчас дожимают.

- Я как-то на них не обращаю внимания, потому что они не касаются физической формы спортсменов. А хоккеисты в Беларуси замечательные, я думаю, что мы найдем общий язык: наш СКА и белорусскаяхоккейная команда и выдадут настоящий результат.

- Так футбол или хоккей?

- И то и другое. Я болею за своих, а белорусы - это свои.

Я понимаю ценность Еврокубков. Большая часть моей жизни прошла, когда мы вообще не играли в Еврокубках, и чемпионат СССР был самодостаточным и очень интересным. Но, конечно, мы ждем, когда все будет нормально и когда вернется большой футбол к нам, но пока этого нет. Я думаю, что все будет нормально. Футбол никогда не закончится. Футбол слишком сильная вещь, чтобы дать себя победить. Вы же белорусское телевидение? Я хочу сказать, вы нас выручили во время пандемии, когда не было никакого футбола и мы все смотрели белорусский футбол. Узнали все команды, всех футболистов - это просто было спасение. Поэтому большое спасибо! Виктор Гусев, спортивный комментатор (Россия)

А сейчас россияне наверняка будут болеть за белорусов в Еврокубках. Роман Широков - экс-игрок сборной России по футболу, ФК "Зенит", ФК "Спартак", бронзовый призер ЧЕ-2008.

- Вы за белорусами следите?

- Да.

- Знаете, как играют в Еврокубках?

- 0:0 Солигорск сыграл и "Динамо" 1:1. Начало неплохое.

- А то, что играют на выезде, без шансов дома, перед родными трибунами и родной поддержки?

- Такая обстановка в мире сложилась, которая не способствует, чтобы кто-то играл дома, по крайней мере российские и белорусские спортсмены. Но мы ее преодолеем. Правда за нами, и мы победим. Так что не переживайте: все будет хорошо!





Надеемся, все будет хорошо 13 июля у солигорского "Шахтера" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против словенского "Марибора". И если мы не можем поддержать команду на стадионе, покажем свою любовь к родному клубу, включив "Беларусь 5", благо наш спортивный канала организует прямую трансляцию поединка. Начало в 19:50.