Как попасть в основу НХЛ - об основных надеждах белорусов в сильнейшей лиге планеты

Поколение парней, которые воспитаны в современной системе белорусского хоккея, в этом году громко заявляет о себе на ледовых североамериканских площадках. Еще до старта лиги около десятка белорусов активно потрудились в выставочных матчах и кэмпах своих команд от Филадельфии и Далласа до Ванкувера и Вашингтона. И давайте признаемся, что такой насыщенной предсезонки у нас и не было. Равно как и таких шансов на богатое представительство наших за океаном.







В ночь с 12 на 13 октября стартует Национальная хоккейная лига

С первых матчей "Нью-Джерси Дэвилз" мы увидим на льду минчанина Егора Шаранговича. И искренне верим, что и другим белорусским проектам в НХЛ еще даже в этом календарном году шанс дадут.

Наш спортивный обозреватель

Андрей Козлов

изучил генетический код белоруса в НХЛ. И сделал вывод, что ребята, которые сейчас пробиваются в лигу сильнейших, настоящие хоккейные романтики. Этот юный хоккеист будет узнавать об игре Владимира Цыплакова или Руслана Салея по архивам, которых в Сети полно. А сейчас просто вбиваешь в YouTube и находишь нарезку лучших голов в исполнении белорусов в НХЛ в 90-ых, а белорусы - это часть истории Национальной хоккейной лиги.

Игру даже братьев Костицыных и Михаила Грабовского на североамериканском льду он также в силу возраста не видел - появился на свет в 2012-м. Эти карточки напоминают: Андриевский, Микульчик, Цыплаков, Салей, Кольцов, Андрей Костицын, Сергей Костицын, Грабовский, Коробов, Граборенко, Шарангович и Сушко. Ровно дюжина белорусов в сильнейшей лиге мира со своей историей - у кого-то скоротечной, как у Андриевского с одной игрой в "Чикаго", у кого-то пока еще недосказанной - как у Макса Сушко в "Филадельфии".

Вы наверняка слышали в хоккейном лексиконе слово драфт. Такая ярмарка талантов, где само слово в переводе звучит как "проект". Совершенно точное определение тому, в каком качестве попадают юные игроки в систему того или иного клуба. Они проект, и над этим проектом еще долго предстоит работать.

Часто клубы бьют в цель. Иногда селекция может давать сбой. Иногда вообще юноша пробивается в лигу сильнейших без драфта. Но в целом именно с того, как парня задрафтовал тот или иной клуб НХЛ, начинается его увлекательный путь. Даст Бог, наверх.

Благодаря YouTube-аккаунту Федерации хоккея Беларуси вы могли увидеть реакцию Дмитрия Кузьмина на то, как он был выбран этим летом на драфте клубом "Виннипег Джетс". Тем же вечером "Филадельфия" выберет вратаря минского "Динамо" Алексея Колосова.

Тогда же "Ванкувер Кэнакс" официально положит глаз на юного Даниила Климовича. Первый белорус в этой системе, но не первый уроженец Беларуси - великий российский хоккеист Павел Буре, "русская ракета", появившийся на свет в Минске, в 1989-м был задрафтован "Ванкувером". Этот драфт станет повторением нашего рекорда 2004 года, когда Грабовский, Колосов и Кукушкин будут выбраны клубами НХЛ. Заметим, что Кузьмин и Климович - продукты системы хоккейной школы "Динамо-Минск". Два игрока одной школы в одном драфте - это очень прилично.

Далее (а именно в сентябре) тренинг-кэмпы в канун сезона 2021-2022. Это время, когда многие "проекты" съезжаются в клубы, которым принадлежат. Также игроки, которые провели предыдущий сезон в фарм-командах, получают еще один шанс. А те, кто закрепился ранее, стараются свои позиции лишь улучшить - это касается Егора Шаранговича например.





Оксентюк, Колячонок, Соловьев,Климович и Кузьмин себя в межсезонье показали

Но пока откомандированы в другие структуры клубов. До последнего "Филадельфия Флайерс" работала с Максимом Сушко, а "Вашингтон Кэпиталз" с Алексеем Протасом, и только на этой неделе парни поехали в фарм-клубы. Наверняка и Сушко, и Протасу шансы в регулярном сезоне дадут. Но такой насыщенной предсезонки для белорусов вы наверняка не помните очень давно. Если вообще помните. Максим Сушко еще в прошлом сезоне стал 12-м белорусом, сыграв в своих двух матчах за "Флайерс" вот в таком антураже. И искренне об этих эпизодах говорит и сейчас.

А это раздевалка витебского Ледового дворца спорта. И прямо в ней свои первые хоккейные тренировки проводил в только открытом сооружении "проект" клуба "Вашингтон Кэпиталз" Алексей Протас. Сооружение открылось точно тогда, когда родители Лешу отвели в хоккей - кажется, есть позитивная взаимосвязь. Отработав ударно эту предсезонку бок о бок с Александром Овечкиным, он пока откомандирован в АХЛ.

Со взлетами и падениями. Когда, например, сразу не получилось, но, заматерев в минском "Динамо", Егор Шарангович уезжал в "Нью-Джерси" и получил напутствие от главного тренера "зубров" и на сегодня и сборной страны Крейга Вудкрофта.

Шарангович не подвел. Такие качества, как трудолюбие и желание быть лучшим даже среди лучших, помогли ему закрепиться в НХЛ и своем клубе "Нью-Джерси Дэвилз". Уже там он стал не только бомбардиром, но и одним из самых ярких игроков. В околохоккейной жизни "дьяволов" парень, что называется, раскрылся. И доказал на своем примере - мечты действительно сбываются. Если не свернуть с пути, а напротив - приложить еще больше сил для достижения цели.