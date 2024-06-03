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Как проходит подготовка к товарищескому матчу по футболу "Беларусь - Россия"

До первого тренировочного занятия на стартовавшем кэмпе было больше часа. Но Карлос Алос со своими помощниками уже выверял идеально постриженный на первый взгляд газон до сантиметров. Мелочей в таком ремесле как футбольный тренер нет совсем.

Белорусский футбол на закате мая в Жодино на финале Кубка Беларуси показал, что способен быть классным праздником, и давать яркие эмоции.

Когда мы отправляемся на игры чемпионата Беларуси вне Минска, то каждый раз используем этот момент, чтобы немного прогуляться, познакомиться с городом. И многие небольшие города меня впечатляют своей красотой. Я был на финале Кубка в Жодино, был на матчах в Бресте. Там отличная атмосфера на трибунах, и классный футбол. Ведь футбол и создан для зрителей. И создана отличная инфраструктура, чтобы зритель получал удовольствие от процесса.
Карлос Алос Феррер, главный тренер сборной Беларуси по футболу

(Полную версию интервью смотрите в видео)

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