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Как проходят будни спортсменов и жителей Пекина, расскажут в "Олимпийском дневнике"
За главными спортивными событиями не забывайте следить в дневниках Агентства теленовостей на "Беларусь 1". Журналисты покажут все яркие моменты Игр в Пекине обсудят с атлетами, как прошел старт, что получилось, а что нет. Обозначат перспективы на ближайшие гонки, познакомят с расписанием соревнований, а также расскажут, как проходят будни спортсменов, жителей Пекина, организаторов Олимпиады и, конечно, журналистов. Не пропустите - каждый день в вечернем эфире проект Агентства теленовостей "Олимпийский дневник"!
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