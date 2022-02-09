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Как проходят будни спортсменов и жителей Пекина, расскажут в "Олимпийском дневнике"

За главными спортивными событиями не забывайте следить в дневниках Агентства теленовостей на "Беларусь 1". Журналисты покажут все яркие моменты Игр в Пекине обсудят с атлетами, как прошел старт, что получилось, а что нет. Обозначат перспективы на ближайшие гонки, познакомят с расписанием соревнований, а также расскажут, как проходят будни спортсменов, жителей Пекина, организаторов Олимпиады и, конечно, журналистов. Не пропустите - каждый день в вечернем эфире проект Агентства теленовостей "Олимпийский дневник"!

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