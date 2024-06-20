ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Как проходят медальные старты белорусов на Играх стран БРИКС 2024

Спортсмены борются за награды водных видов на Играх стран БРИКС 2024. Как проходят медальные старты белорусов в Казани? Андрей Козлов передает с места событий (подробности в видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все