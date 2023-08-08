Как прошел четвертый соревновательный день турнира по легкой атлетике II Игр стран СНГ

Мы признательны девяти странам, которые прибыли к нам на легкую атлетику, за то что они показали нам такое доверие - провести II Игры стран СНГ, поддержали, несмотря на те санкции, которые против нас. Не смотрели ни на какие-то рекомендации, которые были им сказаны. Они проявили свой характер. Они понимают основы спорта, что спорт вне политики, что спорт объединяет, что спорт - это площадка для создания мира, для общения.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики