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Как прошел четвертый соревновательный день турнира по легкой атлетике II Игр стран СНГ
На Национальном олимпийском стадионе "Динамо" завершилась церемония награждения участников турнира по легкой атлетике. Во время II Игр стран СНГ в "Королеве спорта" был разыгран 31 комплект наград.
Сегодня состоялся заключительный день состязаний. Был ли он удачным, ответ знает Кристина Камыш.
В четвертый соревновательный день турнира по легкой атлетике спортсмены 2009 года рождения и моложе из девяти стран определили обладателей 11 комплектов наград. Два из них разыграли представители метаний на базе РЦОПа по улице Калиновского. Остальные бегуны и прыгуны на Национальном олимпийском стадионе "Динамо".
И отрадно, что многие белорусы поднимались на высшую ступеньку пьедестала почета. Так, Илья Гуща стал лучшим в метании копья, а Эльмира Лаврова - в метании диска. На дистанции 60 метров с барьерами Илья Коребо стал первым. Также не было равных пятиборке Елизавете Ситкевич.
Впечатления очень хорошие. Много волнений испытывал. Очень рад, что довелось выступить на таких крупномасштабных соревнованиях.
Страшно, шок, радость! Под конец выложилась на все 100 %. Теперь я точно знаю, что не сдамся. И буду продолжать тренироваться. Все будет у меня хорошо.
Обстановка очень добродушная, душевная. Такое очень люблю. Даже какого-то сильного волнения не было.
Всего же белорусы сегодня завоевали 9 медалей. Ранее в копилку легкоатлеты положили 26 наград.
Россыпь положительных эмоций наших участников. Огромные слова благодарности нашим болельщикам, которые пришли, несмотря на погоду, на дождь, который мы вчера видели. Многие победили, многие установили личные результаты. Если брать статистику, то мы предполагали в районе 20 или 25 медалей. Ребята нас приятно удивили, потому что на второй день мы уже перевыполнили план - было 26 медалей. В третий день еще добавились медали.
Пословампредседателя БФЛА, для ребят это самый первый опыт международных встреч. "Здесь они нашли много друзей из других стран. На протяжении четырех дней, когда была легкая атлетика, мы проводили встречи, делали совместные соревновательная календари, чтобы дети наши легкоатлеты могли соперничать не между собой, а с другими странами. В этом плане провели продуктивно встречу".
Мы признательны девяти странам, которые прибыли к нам на легкую атлетику, за то что они показали нам такое доверие - провести II Игры стран СНГ, поддержали, несмотря на те санкции, которые против нас. Не смотрели ни на какие-то рекомендации, которые были им сказаны. Они проявили свой характер. Они понимают основы спорта, что спорт вне политики, что спорт объединяет, что спорт - это площадка для создания мира, для общения.
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