Как прошел первый соревновательный день Кубка Международной лиги клубного биатлона

Международная лига клубного биатлона сегодня дала старт новому зимнему сезону. И уже первый день соревнований принес белорусской команде сразу три медали, а заодно внушительные призовые в качестве бонуса. В мужском масс-старте на пьедестал поднялись сразу два наших атлета, а капитан Антон Смольский до последних метров дистанции и вовсе претендовал на золото. В шаге от высшей ступени пьедестала у женщин остановилась и Анна Сола, которая вернулась из декретного отпуска. Подробности у Александра Якубовского.

Международная лига клубного биатлона

Новые соревнования - новые возможности для биатлонистов. Здесь каждый выступает за свой клуб. Все наши атлеты, конечно, представляют родной белорусский клуб, где лидером остается как на лыжне, так и за ее пределами Антон Смольский.

Наш капитан регулярно попадал в объективы фотокамер и до последнего претендовал на главный приз. А это не только золотая медаль, но и миллион российских рублей в качестве призовых.





Не только за своих биатлонистов переживали и болельщики на трибунах. Дух соперничества никто не отменял, но атмосфера вокруг дружеская, если не сказать братская.

Три медали завоевали белорусы на старте биатлонного сезона

Последний огневой рубеж наш Антон покидал первым, но Карим Халили был очень близок и в итоге опередит белоруса на последних метрах дистанции.

А вслед за Антоном на финише встречали и Никиту Лобастова. Так сразу два белоруса поднялись на пьедестал.

В перерыве между гонками для болельщиков - зоны активности и фуд-корт.

А примерно в это время к масс-старту активно готовились девушки. Внимание белорусских болельщиков было приковано, конечно, к выступлению Анны Солы, вернувшейся из декретного отпуска. Потрясающую стрельбу она демонстрировала по ходу летнего сезона, что позволяло рассчитывать и на успешный зимний.

И все же три промаха не позволят Соле рассчитывать на высшую ступень пьедестала. Гореева не закрыла две мишени и всего на 5,4 секунды опередила нашу Аню.

Не только для Анны, но и для Ирины Лещенко это первая гонка после возвращения из декрета. С двумя промахами она 14-я.

В первый день соревнований белорусы в сумме заработали 1 250 000 российских рублей призовых. Это приятный бонус к завоеванным наградам. Завтра следим за гонками преследования, где выступят все те же биатлонисты, что и в масс-старте.