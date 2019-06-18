Как разнообразить культурный календарь в дни II Европейских игр, узнайте на онлайн-конференции

Официальное открытие II Европейских игр пройдет в столице в пятницу. А вот культурная программа, посвященная форуму, в самом разгаре. Как разнообразить свой календарь событий в эти дни, какие места стоит посетить и чем гостей форума и жителей столицы будет удивлять Минск, расскажет гостья онлайн-конференции -начальник отдела организации и проведения культурной программы фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Ольга Григорьева. Беседа на сайте Белтелерадиокомпании начнется в 14 часов.