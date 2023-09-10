Как разнообразить занятия спортом, или что такое бульба-шейпинг

В Беларуси зерновые уже лежат в закромах и аграрии приступили к массовой уборке второго хлеба - картофеля. В мире насчитывается около 10 тыс. сортов картофеля, из них полсотни - авторства белорусских селекционеров. "Бриз", "скарб", "уладар", "старт", "манифест", "рагнеда" - это белорусская картошка с репутацией!

Сейчас самое время убирать корнеплод. На промышленных полях работает техника, а на личных сотках - семейные подряды.

Массовый выход на картофельные плантации белорусы отмечают роликами, которые снимают среди мешков с урожаем и выкладывают в интернет. Вдохновившись, героиня этого материала - владелица витебской сети тренажерных залов - решила и вовсе создать авторский курс по бульба-фитнесу. В этом ей помогла съемочная группа АТН. Итак, как же прокачаться на картофельном поле, узнала Ольга Масловская.

Королева фитнеса Марина Логак накануне задалась вопросом: зумба, скайджампинг, йога, аэрострейчинг - видов фитнеса много, но почему никто из бульбашей до сих пор не запатентовал всем известный вид активности - бульба-шейпинг?

Если и ставить рекорды, то на картофельных плантациях Витебской области. Именно на севере страны самая высокая урожайность второго хлеба. В среднем с гектара убирают более 400 ц клубней. А мы покажем поля, где даже урожая даже больше.

День в семье фермеров Виктории и Сергея Коваленко начинается в шесть утра и заканчивается с наступлением сумерек. Картофель их кормит уже больше 20 лет. Говорят, что работа на земле - та еще нагрузка, поэтому в спортзал не ходят. А вот идея шейпинга без отрыва от производства им понравилась. Инструктор тоже.

В хозяйстве у семьи есть целый арсенал техники для возделывания картофеля. Но это про механизацию, а нам нужен спорт. Попробовав бульба-шейпинг, герои убедились, что работают здесь в основном бицепсы и квадрицепсы.

Картофель фермеры возделывают на 60 га. Еще есть капуста, морковь, свекла. Вырастить и собрать урожай - полдела. Чтобы сохранить картофель до весны, фермеры построили хранилище с регулируемым микроклиматом.

Тысячи белорусов сейчас заняты сбором урожая второго хлеба. В сети все чаще появляются ролики под слоганом "кто не копает бульбу, тот не бульбаш".

Нужно, чтобы наши люди были ближе к земле, к труду, и тогда все у нас получится, я думаю. И в нашей стране, и в наших семьях. Виктория Коваленок