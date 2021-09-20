Развитие спортивных учреждений, популяризация здорового образа жизни в Беларуси - приоритет предстоящей пятилетки

Развитие спортивных учреждений, популяризация здорового образа жизни - приоритет предстоящей пятилетки. Сделано многое. В том числе в строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов: многофункциональных центров, которыми уже не удивишь и сельского жителя. Например, в Белыничах успешно функционирует ФОК с бассейном. Здесь популярны дзюдо и гандбол. Молодые атлеты пополняют затем национальные сборные. Построена в райцентре и воркаут-площадка.Будет чем порадовать до конца года и жителей микрорайонаФатина в Могилеве: Вскоре здесь распахнет двери спортивный центр с бассейнами. Уже работает фитнес-зал, атлеты занимаются боксом и борьбой.По мнению министра спорта и туризма,создана отличная база для развития ГТО среди школьников и взрослых.



Как сделать спорт более привлекательным для всех возрастов, шла речь и на коллегии ведомства в Могилеве. Приоритетом станет укрепление материально-технической базы на ближайшие годы, а также подготовка высокого класса тренеров и спортсменов.