Как снабжать голами ворота соперника? Денис Самсонов ближе познакомит нас с пляжным футболом

О тех, кто в этом сезоне заставил нас не отводить взгляд от поля.



Это ты о сборной Беларуси по пляжному футболу, которая впервые в истории пробилась на самый престижный форум? Да, было ярко и необычно! Мы дали неделю команде, чтобы схлынули эмоции, и услышали, что в сборной не собираются пребывать в эйфории. Задача – завоевать медали на чемпионате мира! Уже в ноябре выезд в Парагвай на мундиаль, и вполне конкретные цели в интервью "Главному эфиру" выразил председатель федерации Алексей Сычев.