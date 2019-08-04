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Как снабжать голами ворота соперника? Денис Самсонов ближе познакомит нас с пляжным футболом
О тех, кто в этом сезоне заставил нас не отводить взгляд от поля.
Это ты о сборной Беларуси по пляжному футболу, которая впервые в истории пробилась на самый престижный форум? Да, было ярко и необычно! Мы дали неделю команде, чтобы схлынули эмоции, и услышали, что в сборной не собираются пребывать в эйфории. Задача – завоевать медали на чемпионате мира! Уже в ноябре выезд в Парагвай на мундиаль, и вполне конкретные цели в интервью "Главному эфиру" выразил председатель федерации Алексей Сычев.
Вообще же на чемпионат мира поедут люди обычных профессий: работники МЧС, менеджеры. А ближе знакомить вас с пляжным футболом сегодня будет Денис Самсонов. На стадионе забивной нападающий, а в обычной жизни - начальник отдела снабжения. Он не только расскажет, но и покажет, как снабжать голами ворота соперника (видео).
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