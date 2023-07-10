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Как создавался и завоевывал награды хоккейный клуб "Неман" - "Чемпионы сердец"

Один из самых титулованных хоккейных клубов страны гродненский "Неман" 11 июля отмечает юбилей - 35 лет.

"Красно-черные" - семикратные чемпионы Беларуси. Дружине чуть-чуть не хватило до завоевания Кубка Президента в минувшем сезоне. Ко дню рождения "Немана" команда Агентства теленовостей готовит документальный фильм о создании, становлении и главных достижениях клуба.

Вы увидите уникальные архивные материалы и эксклюзивные кадры 11 июля в фильме "Чемпионы сердец" на "Беларусь 1" перед "Панорамой".

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