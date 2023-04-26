Как в Минске прошел III Национальный форум атлетов Беларуси и России

Участие белорусских спортсменов в летних Играх в Париже остается главной целью. Об этом заявил глава НОК Республики Беларусь Виктор Лукашенко во время открытия III Национального форума атлетов. Так, стоит задача выступить на Олимпиаде сильнейшим составом без всяких ограничений со стороны МОК. Беларусь продолжает вести диалог с международными федерациями, несмотря на то что некоторые из них принимают неоднозначные решения в отношении наших спортсменов. Андрей Козлов рассказал подробнее о III Национальном форуме атлетов.

Утро большого дня в Национальном олимпийском комитете начиналось с улыбок, участники форума атлетов России и Беларуси, кажется, даже соскучились друг по другу. Здесь Сергей Рутенко как блистательный в прошлом атлет, а ныне видный функционер брал инициативу на себя.

Руководители Олимпийских комитетов Беларуси и России Виктор Лукашенко и Станислав Поздняков в этот день обсуждали мировой спортивный коллапс, на фоне которого мы смотримся, согласитесь, последовательно и достойно.

Наметились, на наш взгляд, какие-то движения в правильном направлении, решение было отдано на суд международных спортивных федераций. Об Олимпиаде и квалификационных соревнованиях пока что речи не идет. Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси





Огонь вопросов спортивно-политического характера руководители НОК двух стран брали на себя. В этом плане организации работают безупречно, поддерживая всеми возможностями своих спортсменов, организуя как альтернативные совместные соревнования, которые пользуются большим зрительским вниманием, так и всецело развивая детский спорт и инфраструктуру.

К сожалению, спорт является отражением политической турбулентности в мире. И пока мир находится в таком турбулентном периоде, на мой взгляд, спорт будут ожидать сложности. Сейчас мы уже можем наблюдать раскол внутри олимпийского движения. Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России

Глава белорусского Олимпийского комитета, задав тон мероприятию, отметил вклад белорусских прославленных спортсменок Аллы Цупер и Елены Зубриловой. А дальше все погрузились в дискуссию, в которой авторитетные и титулованные спикеры подчеркнули плоды тесной интеграции и совместных стартов, отмечая при этом деструктивные тезисы МОК, направленные якобы на возвращение белорусов и россиян на международную арену.

Кроме экспертов, в числе которых были многократная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина и знаменитый олимпиец Антон Чупков, высказывались и те, кто находился в зале. Темы здесь были подняты актуальные для каждого. Форум атлетов НОК - это, прежде всего, дискуссионное явление.





Несмотря на внешнее давление, сейчас настало время возможностей. Это отметил и большой гость Беларуси - ректор Российского международного олимпийского университета Лев Белоусов. Еще это время самообразования для спортсмена, ведь большой чемпион - это, прежде всего, интеллектуально развитой человек.

Сейчас нужно продолжать работать на максимум. В данный момент проходит чемпионат России, на который приехали белорусские спортсменки. Они составляют достаточно серьезную конкуренцию. Влада Чигирева, двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании

Важная часть форума - мастер-классы, которые сегодня прошли в рамках мероприятия. И все пользовались повышенным спросом. В водных видах спорта был, например, тренинг по плаванию - прыжки в воду и синхронное плавание. Мастер-класс был и по борьбе, спортивной гимнастике и фигурному катанию. И даже главы НОКов сами понаблюдали за нашим спортивным будущим.