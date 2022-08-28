Как в Солигорске прошел традиционный забег "Шахтер-трейл"?

В Солигорске сегодня, в День города и День шахтера, по традиции прошел "Шахтер-трейл". Это лучший способ подготовки к Минскому полумарафону. На выбор участникам забега были предложены три дистанции. Самые подготовленные и выносливые - таковых оказалось 33 человека - стартовали в 9 утра, им предстояло преодолеть 40 километров. Больше всего любителей бега предпочло остановиться на дистанции в 4 километра 800 метров, на старт вышли около 220 спортсменов. Еще почти 130 выбрали маршрут длиной в 26 километров 400 метров.