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Как в Солигорске прошел традиционный забег "Шахтер-трейл"?
В Солигорске сегодня, в День города и День шахтера, по традиции прошел "Шахтер-трейл". Это лучший способ подготовки к Минскому полумарафону. На выбор участникам забега были предложены три дистанции. Самые подготовленные и выносливые - таковых оказалось 33 человека - стартовали в 9 утра, им предстояло преодолеть 40 километров. Больше всего любителей бега предпочло остановиться на дистанции в 4 километра 800 метров, на старт вышли около 220 спортсменов. Еще почти 130 выбрали маршрут длиной в 26 километров 400 метров.
Минский полумарафон пройдет 11 сентября. Регистрация продолжается.
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