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Как в Заславле проходит чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

В Заславле продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Совсем скоро узнаем лучших атлетов страны в этом виде спорта во всех дисциплинах.

Подробности с места событий у Кристины Камыш (видео).

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