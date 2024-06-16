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Какие медали белорусам принес четвертый день Игр БРИКС
Тезис "спорт вне политики" давно отправлен на свалку истории. Причем руками Международного олимпийского комитета. Оказалось, завоевать лицензию или выполнить норматив уже недостаточно для участия в Играх в Париже - 2024. Теперь допуск к Олимпиаде - лотерея от специальной комиссии.
В первой версии опубликованного списка атлетов, приглашенных к участию во французском форуме, были всего 11 белорусов, хотя квот получено намного больше.
Параллельно этой новости в Казани идут Игры стран БРИКС. И вот где действительно спорт. Участвуют в мультитурнире около 90 стран. За 11 дней спортсмены оспорят почти 400 комплектов наград.
Белорусская команда держит марку. Яркие победы и впечатления на соревнованиях собрала Кристина Камыш.
В столице Татарстана сейчас активно наводят лоск. Осенью там состоится саммит БРИКС. Казанцы получат в наследство от международных событий обновленные дороги, парки, фасады жилых домов и даже стоянку в аэропорту на 33 самолета. Этот город неоднократно принимал крупные мировые соревнования. Наследие от них сохранилось. Но благодаря Играм БРИКС спортивные базы реновировали.
Было потрачено больше 5 млрд рублей на капитальный ремонт всех объектов. Мы довели их до международных стандартов, обновили. Только на центральный стадион было вложено порядка 1,2 млрд.
Игры стран БРИКС - довольно молодые состязания и лишь ярые поклонники спорта пристально следили за данным форумом ранее. Так, например, в пятилетней истории этого турнира был старт, где оспаривались награды только в одной дисциплине. Соревнования оставались в тени Олимпиад и не имели такого размаха, как сейчас.
Любое действие, как известно, порождает противодействие. Никогда прежде спорт не был столь политизирован. МОК попрал Олимпийскую хартию. Необоснованные санкции довлеют над сборными Беларуси и России: соревноваться на планетарной арене могут лишь индивидуальные атлеты в нейтральном статусе.
"Спорт не должен разъединять, спорт должен соединять. Ты на ковре должен показать, на что ты способен. Все хотят участвовать, но вы видите, что Международный олимпийский комитет играет в политику, и наши спортсмены страдают", - считает депутат Госдумы России, 11-кратный чемпион мира по самбо Мурат Хасанов.
Спортивную несправедливость в мире понимают. А еще разделяют принципы равенства. Иначе как объяснить заявки на участие на Играх БРИКС от сборных из порядка 90 стран.
В Казань за 12 соревновательных дней прибудет более 4,5 тыс. человек, из них свыше 3 тыс. - это атлеты. Среди гостей есть чемпионы и призеры олимпиад, планетарных и европейских форумов. Безусловно, масштаб события в столице Татарстана нервирует международные спортивные структуры.
"Международное олимпийское движение ревниво относится к организации этих Игр и так или иначе пытается вмешаться. Однако мы должны помнить, что эти соревнования организованы правительствами стран - членов БРИКС, и мы приехали, чтобы представлять свое государство. Всего в нашей делегации 67 человек. И да, мы возлагаем большие надежды на медальный зачет", - обозначил замминистра спорта Венесуэлы Пабло Юстис.
Ни в коем случае не правильно считать, что это альтернатива существующей структуре международных соревнований. Мы не пытаемся сделать так, чтобы это была альтернатива чемпионата Европы, чемпионата мира и уж тем более Олимпийских игр. Это отдельные соревнования.
На Играх БРИКС задействованы 2 тыс. волонтеров, работают свыше 700 журналистов. Спортсменов развозят шаттлы между 17 объектами. А каждый вечер в Деревне универсиады, где и живут атлеты, проводят различные активности. Так на форуме в Казани главная миссия спорта - объединяющая - действительно выполняется.
"Подготовлена фан-зона с музыкой, играми - там действительно замечательно. Здесь, в России, на Играх БРИКС все работает как на Олимпиаде. У нас есть общая деревня, где мы можем встретить представителей других видов спорта (тяжелой атлетики, карате) из разных стран. Я завела друзей. И очень рассчитываю встречаться с ними на состязаниях в будущем", - поделилась участница Игр БРИКС - 2024 по настольному теннису Мириам Алаали.
Делегация Беларуси в Казани - в топе по численности. В ней только атлетов около 450 человек. Беларусь представлена во всех видах спорта за исключением акробатического рок-н-ролла. Звезд в команде хоть отбавляй. Ведь июньские состязания для ребят и девчат выделены в календаре основными.
К вечеру 16 июня уже завершились состязания в 10 видах. И отрадно, что белорусские ребята и девчата держат марку. Синхронистки выиграли 7 медалей в совокупности. Под сводами Дворца водных дисциплин звучал белорусский гимн, Василина Хондошко была даже лучше чемпионок из России.
По традиции россыпь наград у тяжелоатлетов и самбистов - 8 и 11 соответственно. Не подвели спортивные гимнасты. Егор Шарамков выдал гроссмейстерскую оценку в почти 15 баллов в вольных упражнениях. Это, на минуточку, олимпийский результат.
Однако среди всех белорусов в Казани наибольшее наслаждение от Игр БРИКС получили легкоатлеты. Для представителей "Королевы спорта" этот форум - первый международный старт с конца 2021 года. Ребята порадовали лавиной золота, серебра и бронзы.
Итого после первой соревновательной недели на Играх БРИКС сборная Беларуси уверенно располагается в лидерах общекомандного зачета. Наша дружина уступает только хозяевам праздника - россиянам. И грядущие 7 дней обещают быть такими же насыщенными.
В борьбу вступят пловцы, художественные гимнастки, борцы. Водоканал ждет приезда гребцов на байдарках и каноэ. Как известно данный вид спорта - самый металлоемкий для Беларуси.
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