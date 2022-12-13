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Совместный спортивный календарь-2023 Беларуси и России будет наполнен состязаниями во всех видах

2023 год так же, как и этот, будет наполнен соревнованиями во всех видах, несмотря ни на какие решения МОК! В период политически мотивированных санкций в адрес нашего спорта Беларусь научилась справляться с этим непростым моментом, и совместно с Россией уже проработала спортивный календарь на следующий год.

В следующем годуБеларусь станет хозяйкой ІІ Игр стран СНГ. Они пройдутво всех регионахс 3по 15 августа.

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