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Совместный спортивный календарь-2023 Беларуси и России будет наполнен состязаниями во всех видах
2023 год так же, как и этот, будет наполнен соревнованиями во всех видах, несмотря ни на какие решения МОК! В период политически мотивированных санкций в адрес нашего спорта Беларусь научилась справляться с этим непростым моментом, и совместно с Россией уже проработала спортивный календарь на следующий год.
В следующем годуБеларусь станет хозяйкой ІІ Игр стран СНГ. Они пройдутво всех регионахс 3по 15 августа.
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