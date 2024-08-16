Какими матчами стартует 18 тур чемпионата Беларуси по футболу

В Бресте и Витебске сегодня стартует 18 тур чемпионата Беларуси по футболу. В городе над Бугом местное "Динамо" примет солигорский "Шахтер", а "северяне" сразятся с дзержинским "Арсеналом".Все коллективы, кроме "горняков", претендуют на медали турнира.



Получится ли оправдать надежды своих болельщиков, узнаем сегодня вечером - оба поединка телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире. Трансляция из Бреста начнется в 18:55, из Витебска - в 20:55.