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Какими матчами стартует 18 тур чемпионата Беларуси по футболу
В Бресте и Витебске сегодня стартует 18 тур чемпионата Беларуси по футболу. В городе над Бугом местное "Динамо" примет солигорский "Шахтер", а "северяне" сразятся с дзержинским "Арсеналом".Все коллективы, кроме "горняков", претендуют на медали турнира.
Получится ли оправдать надежды своих болельщиков, узнаем сегодня вечером - оба поединка телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире. Трансляция из Бреста начнется в 18:55, из Витебска - в 20:55.
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