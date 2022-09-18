Какими результатами завершился второй этап Кубка Содружества по биатлону?

Перенесемся в Раубичи, где сегодня завершился второй этап Кубка Содружества. Это летний аналог биатлона, который уже давно полюбился нашим болельщикам.

Эмоции, успехи, провалы и наши победы! О биатлоне, где белорусские атлеты демонстрируют настоящую волю и характер, - расскажет Андрей Козлов.

А не пора ли нам посмотреть на биатлон как на явление культурное в нашей стране. Мы постоянно и честно говорим о том, что этот вид спорта самый народный, и тому есть причины, о которых ниже.

Первая - это искренняя любовь белорусского зрителя. Кажется, и российские биатлонисты вновь приятно удивились тому, как их здесь встречают. А наши болельщики помогают виду спорта наполниться эмоциями.

После спринта моя болельщица, может вы следите по Instagram, что девочка трех лет, Диана, постоянно следит за моими успехами и поздравляет меня с медалями. После спринта она очень расстроилась, плакала, очень хотела, чтобы я выиграла медаль, и вчера записала видео, где пожелала мне удачи, сказала, что будет ждать от меня медальку. Динара Алимбекова, трехкратный победитель этапов Кубка Содружества по биатлону

Кстати, второй соревновательный день завершался такой вот красивой преемственностью, и это к слову о мечтах, которые сбываются на глазах. Победители и призеры республиканских соревнований на призы Президента Беларуси по летнему биатлону среди юношей и девушек получили памятные призы из рук спортивных героев дня, имена которых в этом материале звучали не раз.

Сейчас будем говорить о непосредственно соревновательной части. К оргкомитету обратимся позже. Борьба на дистанции и особенно битва характеров на огневых рубежах - это ведь самое главное. Интрига во многих гонках держалась до последней стрельбы. И особенно приятно, что лишь одна гонка из шести осталась без белорусского подиума. В остальных - Динара Алимбекова и Антон Смольский поднимались на подиум. Статус сопротивления серьезный. У мужчин конкурировали с нашими Бабиков, Латыпов, Цветков - это лишь для примера. У девушек - Казакевич, Гербулова и многие другие. Не забываем - борьба идет и за общий зачет.

Немного обидно, что не удержал лидирующую позицию, как видите, сегодня ветровая обстановка сложная, но, тем не менее, есть спортсмены, которые отработали на ноль, и это показывает высокий уровень стрелковой подготовки. Конечно, гонкой доволен, физически поработал хорошо, была усталость,это нормально. Антон Смольский, победитель II этапа Кубка Содружества по биатлону





В то же время большая команда Раубичей быстро и качественно вместе с Федерацией биатлона и другими спортивными структурами нашей страны подготовили комплекс к Кубку Содружества. Здесь все уже давно изучено до деталей, и опыт у нашей страны как ключевой показатель качественной организации. Болельщики наверняка были довольны. Наши гости тоже.

Я бы, наверное, не сравнивал два соревнования. Да, сама спортивная часть она, что там, что здесь, я считаю, на высоком уровне. Здесь, конечно, хотел бы отметить большое количество болельщиков, это очень радует, создает атмосферу праздника. Очень важно для спортсменов прочувствовать этот соревновательный дух.

Следующий аспект касается тех, кто не смог выбраться в Раубичи, хотя доехали до нас и из Ханты-Мансийска, и из уральского региона России. А это не одна тысяча километров. И вот у телеэкранов зрители наверняка отлично провели время - уровень показа как у лучших соревнований по биатлону, и это совершенно не преувеличение.

В финальный день Динара Алимбекова и Антон Смольский поставили ярко точку в историческом для Раубичей соревновании - она золотой медалью, а он - выигранной борьбой за серебро.





И сразу после финиша вот такой необычный флэш и важные слова от нашей спортсменки: "Хочу выразить огромную благодарность от всей нашей команды, от тренерского штаба за то, что вы продолжаете любить биатлон. Я очень благодарна вам и, пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство страны, Белорусскую федерацию биатлона, Союз биатлонистов России за то, что организовали такие соревнования. Нам очень важно соревноваться. Спасибо, что нас поддерживаете! Мы чувствуем это, любим вас и отвечаем вот такими хорошими результатами, спасибо!".

Очень интересный год, послеолимпийский. Хочется провести его в такой серьезной работе, посмотреть, на что способен организм, потому что тренировки я провожу сейчас очень серьезные, некоторые с парнями, где Олег Владимирович иногда останавливает и просит, чтобы я не так жестко тренировалась, но хочется наоборот посмотреть, на что я способна. Динара Алимбекова, трехкратный победитель этапов Кубка Содружества по биатлону