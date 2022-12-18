Cпорт - это совершенно художественная история, и за десятилетия развития белорусского олимпийского движения у нас появилось немало сюжетов, достойных киноэкрана. Вот в следующем репортаже спортивный обозреватель Андрей Козлов и задается вопросом, какую историю хотелось бы увидеть первой в рамках художественного блокбастера о спорте, и почему он не снят до сих пор. Выбор, признается, сделать непросто.

Эти моменты - кульминация каждой отдельно взятой истории. Не упоминая фамилий, дат, соревнований и стран почти каждый белорус представляет, о чем идет речь, кто стал героем этой истории и даже что за ней стоит.



Спорт может быть драмой, лирическим повествованием или насыщенной историей любви, расставания, вражда и дружба, победы и поражения. В общем, спорт - это уникальная основа для художественного фильма.







В октябре был дан старт одному проекту и существует большая вероятность, что в ближайшие два года белорусы увидят первую отечественную кинокартину о нашем спорте, наверняка, центральной фигурой станет прототип лидера атак минского "Динамо" - 1982 Александр Прокопенко.



Относительно футбольной части такой вопрос стоит задавать, конечно, Вениамину Арзамасцеву, и кому как не ему. Связал наши две главные эпохи. Как игрок блестящие 60-ые, как тренер - победные 80-ые.



Я бы, конечно, обратил внимание на период, когда создавалась первая национальная сборная нашей страны. Вениамин Арзамасцев, двукратный бронзовый призер чемпионатов СССР (1963, 1983), чемпион СССР (1982)



В любом случае я с глубоким уважением отношусь к людям, которые занимаются спортом, потому что, в первую очередь, это люди, у которых есть внутренний стержень. Это огромная сила воли. Преодолевать свою лень, свою боль, потому что мы видим всегда только верхушку айсберга. Это победы. А что за этими победами стоит? Это огромный труд физический и эмоциональный. Владимир Карачевский, гендиректор Национальной киностудии "Беларусьфильм"



В определенный момент художественное кино о спорте захватило прокат нашей соседней страны. В России громко вышла "Легенда 17" - о великом и трагически ушедшем рано Валерии Харламове и "Движение вверх" - о невероятной победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде в Мюнхене 1972. И тех величайших для спорта секундах с участием, кстати, белоруса Ивана Едешко.







Я шляпу снимаю перед теми режиссерами, которым удалось снять хорошие спортивные истории. Это два качественных фильма. Да, можно говорить массу замечаний, но они оказались довольно-таки крепким, зрелищным кино. Владимир Карачевский, гендиректор Национальной киностудии "Беларусьфильм"



Картины основаны на реальных событиях, сняты в стиле экш. И за последние годы фильмы о спортивных героях стали трендом в российском прокате. Советские футболисты Стрельцов и Яшин, лыжница Елена Вяльбе, борец Иван Поддубный, вымышленные герои калибра экс-футболиста и начинающего тренер Столешникова. Это все идеи российских коллег. Но наши истории уж точно не уступают.



Это наверное, первое, что приходит на ум, когда мы говорим об игре, сплотившей нашу страну. Победа над блистательным шведами великолепными белорусами в Солт-Лейк-Сити - это успех на века. Но должен ли он стать первым художественным фильмом? Ведь первым должна стать наша главная спортивная история, а вот какая она?







Хочешь снять, допустим, некую философскую притчу по мотивам гения дзюдо. Сделай про Игоря Макарова. Единственный олимпийский чемпион по дзюдо, который сейчас занимается с детьми. Сергей Канашиц, редактор отдела спорта газеты "СБ. Беларусь сегодня"



Из командных приходят на ум кроме выше названных минского "Динамо - 82" и Солт-Лейк-Сити следующие, например, теннисные. Макс Мирный и Владимир Волчков, которые добрались до полуфинала Кубка Дэвиса в 2004-м. И финалистки Кубка Федерации Соболенко, Саснович, Азаренко и другие - в 2017-м. Кроме того, потрясающий топ-клуб СКА, который побеждал в гандбольном Кубке европейских чемпионов в 80-е, а очереди в кассы тянулись от Дворца спорта до метро Немига. Возьмем и футбол, где БАТЭ, который открыл дорогу в группу Лиги чемпионов для Беларуси, а молодежка Георгия Кондратьева брала медали евро и попала на Олимпиаду в Лондон.







Законы должны быть и в документальном кино, и в спортивной драме, и в художественной. Надо человеку показать его развитие. Это та же драматургия. Показать развитие - тогда складывается. Даже если брать подлинного героя, того же Прокопенко. У него тоже были преодоления, у него были свои дурные наклонности, которые он старался преодолеть, чтобы не подвести команду. У него тоже шла внутренняя борьба. Это интересно. Герой становится ближе. Валентин Залужный, сценарист



Командные успехи - это сплетение судеб, которые оказались в одно время, подошли в лучшей форме к одному турниру и даже с несовместимыми, может быть, характерами смогли стать единой командой. А есть личности, которые стали легендами отдельно от команд. Щербо, Белькевич, Караваев, Медведь, Корбут, Домрачева, Глеб, Салей. И это все явные сюжетные истории, а есть и вот такие.



Не нужно брать то, что лежит на поверхности. Если ты хочешь кого-то удивить и снять действительно какую-то крутую историю, копни чуть глубже. Возьми спортсменов, которые жили в тяжелом времени, о которых сейчас немного говорят, к сожалению. Скажем, Владимир Хоган, наша легенда белорусского бокса, основатель белорусской школы. Во время войны, он уже к тому времени достиг каких-то успехов в боксе, но был очень молодой человек. Он воевал на бомбардировщике, защищал Москву, делал вылазки в партизанскую зону, где сбрасывал партизанам провизию, оружие. Несколько раз горел, спасался. В итоге бомбил Берлин. И в промежутках между боями занимался боксом, учил товарищей. Нужно знать, вот на таких примерах показывать, какими должны быть настоящие мужчины. Сергей Канашиц, редактор отдела спорта газеты "СБ. Беларусь сегодня"



В кино есть консультанты. На примере Домрачевой. Была задумка. Она тогда просто привлекала к себе как яркая спортсменка, когда еще не обладала 7 титулами. До Сочи. К сожалению, не сложилось. А так могли бы выстрелить с этим фильмом. Валентин Залужный, сценарист



Как вы понимаете, историй - масса. Но выделим на свой авторский взгляд здесь одну.



Может быть, Руслан Салей. Потому что это человек, который всегда был за белорусский флаг, всегда был патриотом. Всегда, в любых ситуациях приезжал играть за команду. Сергей Канашиц, редактор отдела спорта газеты "СБ. Беларусь сегодня"

Руслан рос обычным мальчишкой в советском Минске. Ходил в школу, занимался хоккеем, мечтал.



Его жизнь круто изменилась, когда в 96-м году на драфте НХЛ он был выбран клубом "Анахайм Майти Дакс". И началось…



Шесть лет побед, славы, денег, семья и дети. Наступает 2002-й.

