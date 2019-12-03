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"Кальяри" одержал волевую победу над "Сампдорией"

В заключительном матче 14-го тура чемпионата Италии "Кальяри" одержал волевую победу над "Сампдорией". К 74-й минуте хозяева поля уступали 1:3, но вырвали три очка. Дубль оформил Жоао Педро, точку на 6-й компенсированной минуте поставил Черри - 4:3. "Кальяри" продолжает держаться в топ-4.

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