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Канада - победитель молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады берет реванш у России и становится победителем молодежного чемпионата мира по хоккею. Наши восточные соседи вели 3:1 к 9-й минуте 3-го периода, но три безответные шайбы в концовке обеспечили итоговый успех 4:3 "кленовым листьям".

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