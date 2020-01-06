Канада - победитель молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады берет реванш у России и становится победителем молодежного чемпионата мира по хоккею. Наши восточные соседи вели 3:1 к 9-й минуте 3-го периода, но три безответные шайбы в концовке обеспечили итоговый успех 4:3 "кленовым листьям".