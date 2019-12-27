Канада побеждает США в стартовом туре молодежного чемпионата мира по хоккею

Фееричный старт в элите молодежного чемпионата мира по хоккею в рамках одного из самых интересных противостояний в истории. Сборная Канады, уступая по ходу встречи США 0:2, в итоге переворачивает ход поединка, совершая камбэк. К финальной сирене цифры были в пользу родоначальников хоккея - 6:4. Уже завтра не менее интересное противостояние - Канада - Россия.