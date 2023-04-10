3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Крэйг Вудкрофт покидает минское "Динамо"
В следующий сезон КХЛ минское "Динамо" вступит с новым главным тренером, имя которого будет названо позже. Канадец Крэйг Вудкрофт по истечении срока контракта (30 апреля) покинет пост рулевого "зубров",сообщаетsb.by со ссылкой на официальныйсайтхоккейного клуба.
Минувший сезон стал для канадского специалиста четвертым подряд и суммарно пятым в качествеглавного тренера минского "Динамо". Всего Крэйг Вудкрофт провел у руля команды 303 встречи -это рекорд клуба. За время его работы динамовцы четырежды пробивались в плей-офф Континентальной хоккейной лиги и всякий раз останавливались в первом раунде.
"Благодарим Крэйга за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", - отметили в пресс-службе клуба.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов