Крэйг Вудкрофт покидает минское "Динамо"

В следующий сезон КХЛ минское "Динамо" вступит с новым главным тренером, имя которого будет названо позже. Канадец Крэйг Вудкрофт по истечении срока контракта (30 апреля) покинет пост рулевого "зубров", сообщает sb.by со ссылкой на официальныйсайтхоккейного клуба.

Минувший сезон стал для канадского специалиста четвертым подряд и суммарно пятым в качествеглавного тренера минского "Динамо". Всего Крэйг Вудкрофт провел у руля команды 303 встречи -это рекорд клуба. За время его работы динамовцы четырежды пробивались в плей-офф Континентальной хоккейной лиги и всякий раз останавливались в первом раунде.



"Благодарим Крэйга за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", - отметили в пресс-службе клуба.

