Канадского триатлониста вырвало около 10 раз после заплыва в Сене - видео публикуют соцсети

На соревнованиях по триатлону, проходивших в рамках парижской Олимпиады, спортсмены были вынуждены плавать в загрязненной Сене. В итоге отравился канадский триатлонист Тайлер Миславчук. Инцидент зафиксировали телекамеры, видео публикуют в социальных сетях. СМИ передают, что спортсмена вырвало около десяти раз.



На плохое самочувствие из-за грязной воды пожаловалась и триатлонистка из России Екатерина Шабалина, которая выступает за сборную Казахстана. Ранее вода была признана годной для плавания, хотя до этого соревнования из-за загрязнений переносились.