3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Капитан сборной Испании Серхио Бускетс заразился коронавирусом
Капитан сборной Испании Серхио Бускетс заразился коронавирусом. Футболист уже ушел на карантин. Среди остальных игроков случаев заражения не выявлено. В товарищеском матче против сборной Литвы, который состоится завтра, вместо главной команды Испании сыграет молодежная сборная.
Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все