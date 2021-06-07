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Капитан сборной Испании Серхио Бускетс заразился коронавирусом

Капитан сборной Испании Серхио Бускетс заразился коронавирусом. Футболист уже ушел на карантин. Среди остальных игроков случаев заражения не выявлено. В товарищеском матче против сборной Литвы, который состоится завтра, вместо главной команды Испании сыграет молодежная сборная.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.


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