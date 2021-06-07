Капитан сборной Испании Серхио Бускетс заразился коронавирусом. Футболист уже ушел на карантин. Среди остальных игроков случаев заражения не выявлено. В товарищеском матче против сборной Литвы, который состоится завтра, вместо главной команды Испании сыграет молодежная сборная.