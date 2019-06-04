Карен Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал Roland Garros

Карен Хачанов переиграл Хуана Мартина Дель Потро в 1\8 финала Roland Garros 7:5, 6:3, 3:6, 6:3. И впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет против четвертого сеяного Доминика Тима. Сегодня на открытом чемпионате Франции швейцарское дерби – Федерер - Вавринка, а также противостояние Рафаэля Надаля и Кеи Нисикори. Победители сыграют в полуфинале друг против друга.