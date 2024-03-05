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Карлос Алос Феррер назвал состав на матчи сборной Беларуси по футболу

В расположение национальной сборной Беларуси по футболу главный тренер испанец Карлос Алос Феррер вызвал 25 игроков.

Вскоре белорусы проведут две товарищеские встречи против Черногории и Мальты. К примеру, в нападении из опытных - Денис Лаптев. И вместе с ним молодые Владислав Морозов, Егор Карпицкий и Илья Черняк. В полузащиту вызваны Артем Шуманский из кипрского "Ариса", юный белорус Максим Киреев из бельгийского "Льерса".

21 марта состоится игра с черногорцами, 26 марта - матч против Мальты.

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