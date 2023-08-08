Карлос Алос Феррер официально возглавил сборную Беларуси по футболу

Большое назначение в игре номер 1. Национальную команду Беларуси по футболу возглавил испанский специалист Карлос Алос Феррер. В Доме футбола сегодня прошло официальное представление нового главного тренера сборной. Соглашение рассчитано до конца 2024 года с возможным продлением на один сезон в случае выполнения поставленных задач. Подробности у Станислава Липского.

Три поражения (пусть порой и незаслуженные) и всего одна победа в игре против Косово на старте квалификации к чемпионату Европы - 2024 предопределили перестановку на посту главного тренера сборной Беларуси: Георгий Кондратьев покинул этот пост. Больше месяца мы ожидали, кто станет преемником Георгия Петровича. И имя нового наставника официально узнали сегодня. В Доме футбола глава федерации Николай Шерстнев представил Карлоса Алоса Феррера. Испанцу 48 лет, решение возглавить сборную нашей страны тренер принял легко, сразу же расположив к себе журналистов на большой пресс-конференции.

Мне советовали соглашаться на предложение поработать здесь. И когда я приехал сюда, я в этом убедился. Мне все понравилось, я знаю ряд белорусских футболистов. Вместе со мной будет работать мой помощник Могринья. Однако весь состав тренерского штаба будет объявлен в течение 10-15 дней. Карлос Алос Феррер, главный тренер сборной Беларуси по футболу

У испанца богатый послужной список. Поклонники каталонской "Барселоны" знают его как тренера юниорской команды "блауграны". На этой должности он трудился с 2011-го по 2014-й. Дальше больше: специалист работал в Польше, Казахстане, с которым, кстати, завоевал Кубок этой страны. Как раз на этом этапе своей карьеры Карлос Алос пересекался с капитаном минского "Динамо" сегодня Сергеем Политевичем.





Недавно посетил матч "Ислочь" - "Динамо". У Сергея Политевича шансов попасть в команду не больше, чем у остальных, несмотря на то что работал с ним в "Кайрате". В футболе один стиль игры - побеждать. Нам нужен результат. Люблю атакующий футбол, но мы будем исходить от соперника, потому что иногда придется подстраиваться под него. Карлос Алос Феррер, главный тренер сборной Беларуси по футболу

Также тренер имеет опыт работы в клубах Кипра, Марокко, Катара и Гонконга. Контракт с Карлосом Алосом подписан до конца 2024 года с опцией продления в случае достижения поставленных задач. Сборная Беларуси, напомним, в группе "I" на данный момент занимает промежуточное 4-е место, отрыв от 2-го, на котором Румыния 5 баллов. Следующую игру наши парни проведут против Андорры.

Наша задача - идти от матча к матчу, подняться как можно выше в таблице. Главная встреча на текущий момент - против Андорры. Мы будим следить за лучшими футболистами Беларуси, но шанс пробиться в главную команду страны есть у каждого. Я доволен всеми условиями, которые есть у АБФФ. Карлос Алос Феррер, главный тренер сборной Беларуси по футболу