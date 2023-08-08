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Карлос Алос Феррер официально возглавил сборную Беларуси по футболу
Большое назначение в игре номер 1. Национальную команду Беларуси по футболу возглавил испанский специалист Карлос Алос Феррер. В Доме футбола сегодня прошло официальное представление нового главного тренера сборной. Соглашение рассчитано до конца 2024 года с возможным продлением на один сезон в случае выполнения поставленных задач. Подробности у Станислава Липского.
Три поражения (пусть порой и незаслуженные) и всего одна победа в игре против Косово на старте квалификации к чемпионату Европы - 2024 предопределили перестановку на посту главного тренера сборной Беларуси: Георгий Кондратьев покинул этот пост. Больше месяца мы ожидали, кто станет преемником Георгия Петровича. И имя нового наставника официально узнали сегодня. В Доме футбола глава федерации Николай Шерстнев представил Карлоса Алоса Феррера. Испанцу 48 лет, решение возглавить сборную нашей страны тренер принял легко, сразу же расположив к себе журналистов на большой пресс-конференции.
Мне советовали соглашаться на предложение поработать здесь. И когда я приехал сюда, я в этом убедился. Мне все понравилось, я знаю ряд белорусских футболистов. Вместе со мной будет работать мой помощник Могринья. Однако весь состав тренерского штаба будет объявлен в течение 10-15 дней.
У испанца богатый послужной список. Поклонники каталонской "Барселоны" знают его как тренера юниорской команды "блауграны". На этой должности он трудился с 2011-го по 2014-й. Дальше больше: специалист работал в Польше, Казахстане, с которым, кстати, завоевал Кубок этой страны. Как раз на этом этапе своей карьеры Карлос Алос пересекался с капитаном минского "Динамо" сегодня Сергеем Политевичем.
Недавно посетил матч "Ислочь" - "Динамо". У Сергея Политевича шансов попасть в команду не больше, чем у остальных, несмотря на то что работал с ним в "Кайрате". В футболе один стиль игры - побеждать. Нам нужен результат. Люблю атакующий футбол, но мы будем исходить от соперника, потому что иногда придется подстраиваться под него.
Также тренер имеет опыт работы в клубах Кипра, Марокко, Катара и Гонконга. Контракт с Карлосом Алосом подписан до конца 2024 года с опцией продления в случае достижения поставленных задач. Сборная Беларуси, напомним, в группе "I" на данный момент занимает промежуточное 4-е место, отрыв от 2-го, на котором Румыния 5 баллов. Следующую игру наши парни проведут против Андорры.
Наша задача - идти от матча к матчу, подняться как можно выше в таблице. Главная встреча на текущий момент - против Андорры. Мы будим следить за лучшими футболистами Беларуси, но шанс пробиться в главную команду страны есть у каждого. Я доволен всеми условиями, которые есть у АБФФ.
Что ж до официального дебюта у руля национальной команды, у тренера еще есть больше месяца. Пожелаем ему удачи. Интересно посмотреть, как сборная Беларуси будет выглядеть под его руководством - 9-го сентября наши парни сыграют с Андоррой, а 12-го - с Израилем. Оба матча пройдут в гостях.
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