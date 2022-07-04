Карлос Сайнс стал победителем Гран-при Великобритании в классе гонок "Формула-1"

В Сильверстоуне пилот "Феррари" Карлос Сайнс выиграл Гран-при Великобритании в классе гонок "Формула-1". Второе место занял Серхио Перес из команды "Ред Булл". Замкнул тройку сильнейших британец Льюис Хэмильтон из "Мерседеса". Из-за массовой аварии финишировать не смогли сразу шесть гонщиков. Никто серьезно не пострадал. Следующий Гран-при пройдет в Австрии 10 июля.