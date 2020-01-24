Каролин Возняцки завершает карьеру

Проиграла и заплакала. Экс первая ракетка мира Каролин Возняцки в третьем круге одиночного разряда уступила Онс Жабер из Туниса 5:7, 6:3, 5:7. Для датчанки польского происхождения это была последняя игра на профессиональном уровне. 18 мая в Копенгагене она проведет прощальный матч с Сереной Уильямс.