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Каролин Возняцки завершает карьеру

Проиграла и заплакала. Экс первая ракетка мира Каролин Возняцки в третьем круге одиночного разряда уступила Онс Жабер из Туниса 5:7, 6:3, 5:7. Для датчанки польского происхождения это была последняя игра на профессиональном уровне. 18 мая в Копенгагене она проведет прощальный матч с Сереной Уильямс.

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