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Кай Хаверц - главный талант Бундеслиги

Главный талант Бундеслиги. 20-летний полузащитник "Байера" Кай Хаверц становится лучшим бомбардиром турнира для игроков до 21 года за всю историю. Победный и единственный мяч в его исполнении в ворота "Фрайбурга" стал для Хаверца уже 35-м. "Байер" тем временем поднимается на 4 место.

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