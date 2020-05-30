Кай Хаверц - главный талант Бундеслиги

Главный талант Бундеслиги. 20-летний полузащитник "Байера" Кай Хаверц становится лучшим бомбардиром турнира для игроков до 21 года за всю историю. Победный и единственный мяч в его исполнении в ворота "Фрайбурга" стал для Хаверца уже 35-м. "Байер" тем временем поднимается на 4 место.