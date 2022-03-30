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Казахстан и Кипр сохранили прописку в лиге С футбольной Лиги наций УЕФА

Казахи в серии пенальти взяли верх над молдаванами в ответном матче плей-аут. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:0, но в первом матче сборная Казахстана была сильнее -2:1. Таким образом казахи присоединились к сборным Беларуси, Словакии и Азербайджана в ближайшем розыгрыше Лиги наций. Кипр в свою очередь был сильнее Эстонии -2:0.

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