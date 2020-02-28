Казахстан принимает первый в истории этап Кубка мира по фристайлу

Без китайцев и россиян, но зато с сильными сборными Швейцарии и США. В Казахстане сегодня пройдет первый в истории этап кубка мира по фристайлу. Это предпоследний старт в сезоне подобного уровня. В составе сборной Беларуси не выступят Александра Романовская и Анна Гуськова, а также Алла Цупер и Станислав Гладченко. Зато шанс проявить себя получила молодежь. В Алматы отправились Снежана и Игорь Дребенковы, а также Макар Митрофанов."Беларусь 5" этап Кубка мира в Казахстане покажет в прямом эфире. Начало трансляции в 10:30.



