Каждая сотая секунды на счету: как прошли международные состязания по пожарно-спасательному спорту

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Международные состязания среди спасателей на Кубок Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта - это не просто быстрее, выше, сильнее. Такой профессиональный спорт для спасателей значит гораздо больше. На стадионе спортсмены борются за каждую сотую секунды, которая в боевых условиях может спасти чью-то жизнь.

Побороться с сильнейшими соперниками за лучшие секунды в забегах на минской площадке собрались представители пяти стран - Беларуси, России, Узбекистана, Азербайджана и Словакии.

От Беларуси было представлено несколько команд со всех областей и Минска. И по два состава сборных страны - мужские и женские, представляющие страну на мировой арене.

Четыре дня - четыре дисциплины. В первый день была штурмовка - так в узких кругах называют штурмовую лестницу. Пробежав 30 м по горизонтали, по лестнице забегают наверх в окно башни. Парни взбираются выше, девушки на два этажа пониже. Чтобы сделать все без ошибок, кроме натренированности, важно в нужный момент справиться с эмоциями. Испытывала, кстати, спортсменов и погода - первый день бежали под дождем.

"Погода нам немного не дала возможности, чтобы установить рекорды мировые. Но ничего страшного, пожарные-спасатели могут работать в любую погоду", - заметил директор Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Калинин.

В мужских забегах побороть волнение и обогнать соперников смог российский спортсмен. Только на две десятые секунды в этот раз от него оторвались мировой рекордсмен в этой дисциплине белорус Никита Уколов и еще один россиянин. Они разделили второе место, пробежав за одно время. Зато среди девушек быстрее всех оказалась белоруска Валерия Фурик.

Кстати, уже во время первых забегов Международной федерации пожарных и спасателей отметили заметный прогресс в подготовке женской белорусской команды. Это подтвердили и соперницы.

"Я впервые приехала в Минск. Говоря о главных соперниках, это сборные команды России и Беларуси. Девчонки очень сильные, активные. За эти четыре дня мы успели с ними подружиться. Соперничество для нас было на очень высоком уровне", - сказала участник женской сборной Узбекистана по пожарно-спасательному спорту Фотима Бобокулова.

Фотима Бобокулова

На второй день соревновательный дух состязаний переместился на минский стадион "Динамо". Здесь атмосфера турнира чувствовалась в глазах десятков гостей, пришедших посмотреть на выступления спасателей, обрела еще больше масштаб.

Из препятствий, что нужно преодолеть спортсменам на 100-метровой дистанции, - забор (для девушек он ниже, чем для мужчин), далее, подхватив пожарные рукава, спортсмен забегает на бум, демонстрируя ловкость и хорошую координацию, а после самое сложное - на скорости вставить пожарный рукав в разветвление. Тут, несмотря даже на большой опыт, как правило, случается больше всего ошибок.

"Хотелось бы чуть-чуть скорректировать результаты и бежать побыстрее, но на данный момент есть что есть. Классная организация, все очень круто, поддержка тренеров просто на высшем уровне", - отметила участник женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту Ксения Вахильчук.

Побороться с сильными соперниками в личных состязаниях приехали двое спортсменов из Словакии. Наблюдали за ходом борьбы гости из Чехии.

Андрей Калинин:

"Чешская и словацкая команды всегда были одними из сильнейших в мире. Мы проводили в Чехии чемпионаты мира, Европы. Также проводили в Словакии чемпионат мира в городе Банска-Бистрица. Благодаря работе международной федерации, всему пожарно-спасательному сообществу они сюда приехали".

Выступая на площадке "Динамо", спортсмены смогли оценить беговое покрытие стадиона. И это для них был важный момент - через год здесь же им предстоит показывать свои лучшие результаты в рамках мирового чемпионата, который будет принимать Минск.

После преодоления 100-метровки белорусы Илья Бондаренко и Илья Наумов заняли сразу две ступени пьедестала, а на третьей расположился участник сборной Узбекистана.

Александр Макарчук, главный тренер Центра организации спортивно-массовой работы РОСН "Зубр" МЧС Беларуси:

"На соревнования стараемся максимально больше пригласить участников из стран ближнего и дальнего зарубежья. После соревнований будут корректировки, если что-то будет не устраивать тренерский штаб, будет вестись планомерная, точечная подготовка. Так сказать, спортсмены отточат все нюансы к чемпионату мира. Главные конкуренты - Россия и Узбекистан, но тренерский штаб уверены в своих регатах".

Александр Макарчук

Участник женской сборной России по пожарно-спасательному спорту Яна Грулева убеждена: чем больше работать, тем лучший можно показать результат. В Российской Федерации, в Республике Беларусь проводится достаточно соревнований. У каждой из стран есть свои чемпионаты, в РФ - всероссийского и межрегионального уровней, где спортсмены соперничают с разными командами, друг с другом.

С каждым новым утром страсти на стадионе только накалялись. На третий день на турнире открылись командные испытания. В гонке за лидерство среди сильнейших эмоции на пределе были даже у тренеров, переживавших за подопечных, с которыми бок о бок проживаются десятки и сотни часов тренировок.

Четверо спортсменов из команды, передавая друг другу пожарный ствол, в качестве эстафеты выполняют четыре этапа по 100 м - забраться по штурмовке на домик, преодолеть забор, снова по буму и потушить возгорание огнетушителем. Нужно сказать, что только со стороны это выглядит легко, даже микродвижения здесь оттачиваются до автоматизма. Белорусы в этом виде стали вторыми.

"Немного не хватило, но мы все равно навязали основным соперникам из сборной России борьбу. Все решало соединение и разветвление. Сборная России немного смелее прошла, за счет этого и выиграла, но ничего, основной старт - это чемпионат мира, поэтому при подготовке туда учтем ошибки и будем работать дальше", - пообещал главный тренер женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту Алексей Власюк.

Завершали четырехдневный турнир дисциплиной по боевому развертыванию, имитирующему реальные условия тушения пожара. Здесь командам за считанные секунды нужно было собрать специальную насосную установку (мотопомпу) так, чтобы вода из резервуара выкачивалась без перебоя, проложить пожарные рукава в единую линию и на финише, до которого мужчинам бежать 90 м (девушкам на пару десятков метров меньше) и заполнить мишени. У девушек лучший результат в этой дисциплине пока показала сборная России - вся цепочка элементов была выполнена за 24,5 сек. Выполнялись упражнения под палящим солнцем, что значительно осложняло прохождение, но в этом и есть особенность работы спасателей - подстроиться под обстоятельства и выполнить задачи с максимально возможным результатом.

Каждый участник команды отвечал за свой участок. Если все сработали слаженно и комбинация выполнена без ошибок, то будет и результат. Это испытание было решающим и больше других влияло на общий результат команд за все дни соревнований.

"Пожарно-спасательный спорт нераспиаренный, но вместе с тем для людей, выполняющих свои служебные задачи, связанные со спасением человеческих жизней, это является важным элементом профессиональной подготовки. В 2027 году пожарно-спасательному спорту исполнится 90 лет. Он складывался из элементов боевой работы пожарных звеньев, которые приходили на помощь людям", - напомнил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

Это не просто красивый, эффектный и зрелищный вид спорта. Его правила написаны в самой истории спасательной службы. В 1977 году пожарные, взбираясь на высоте по штурмовкам, с которыми и работают спортсмены, спасали людей из горящей гостиницы "Россия" в центре Москвы. Автолестница не доставала до верхних этажей, и штурмовки надо было лишь последовательно одну за другой зацепить за перила балконов. Среди тех, кто участвовал в тушении пожара, были участники соревнований по пожарному спорту. Тогда удалось спустить по выстроенной лестнице 43 человека. Эту лестницу назвали "дорогой жизни".

За девять десятков лет из увлечения энтузиастов состязания среди спасателей превратились в большой профессиональный вид спорта. Он заметно видоизменился, стал более динамичным и зрелищным, но не утратил своей прикладной направленности. Каждый элемент пожарно-спасательного спорта, будь то подъем по штурмовой лестнице, 100-метровая полоса с препятствиями, эстафета или боевое развертывание - все это стремление любого спасателя успеть на помощь человеку.

Сегодня находятся новые страны, желающие присоединиться к спортивному комьюнити. Из последних был Вьетнам. Не исключено, что именно они примут чемпионат мира в 2028 году.

"Сегодня много сильных команд, в том числе КНР, ФРГ, Казахстан. Все готовятся очень серьезно. Кроме этого, мы ведем переговоры с Монако, Италией. Но на чемпионат мира приедут мужчины и женщины из Германии", - поделился Андрей Калинин.

В 2026 году Международная федерация, куда входит Беларусь, исполняется 25 лет. При старте общее количество насчитывало 11 стран. Сейчас уже их 35. "Мы уже охватываем четыре континента. Федерация - это не только беговые дорожки, это общение профессионалов, конференции, выставки. Не скрою, я рассчитываю, что мы не будем как руководство федерации детально вникать в вопросы подготовки, потому что всецело доверяем Беларуси, потому что вы основатели этой федерации, своего рода законодатели моды в этом спорте. Без медалей на стартах не существует сборная Беларуси", - добавил президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Александр Чуприян.

Александр Чуприян

По итогам четырех дней состязаний в командном зачете мужская сборная Беларуси заняла первое место. На второй строчке оказалась сборная России, на третьей - Узбекистан. Среди женщин российская сборная сохранила лидерство. У белорусской команды серебро. И это лишь репетиция. Турнир посвящен будущему чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту, который после 23-летнего турне вернется в Минск в 2027-м, а это значит, что минское "Динамо" станет площадкой, где с большим масштабом между собой будут бороться спасатели из десятков стран. Но прежде спортсменам предстоит показать свои лучшие секунды в Баку, который примет мировое первенство в 2026 году.

Как на минских стадионах прошли международные соревнования на Кубок Белорусской федерации по пожарно-спасательному спорту. Почему каждый элемент дисциплины - это отработка реальных навыков спасения людей. Об этом и не только смотрите в специальном репортаже.