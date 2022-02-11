Каждый белорусский чемпион и призер Олимпиады-2022 окажет помощь юным спортсменам

В рамках 7-го этапа проекта "Олимпийский выбор" каждый чемпион и призер Олимпиады выберет специализированное учебно-спортивное учреждение, а Президентский спортивный клуб окажет безвозмездную финансовую помощь.

Сумма традиционно будет напрямую зависеть от пробы медали, завоеванной атлетом: 25 тысяч рублей - за золото, за второе место - 20 и 15 тысяч рублей - за бронзовую награду. Масштабная акция стартовала 10 лет назад на летних Играх в Лондоне.