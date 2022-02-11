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Каждый день на "Беларусь 1" после "Панорамы" - "Олимпийский дневник"
За главными спортивными событиями не забывайте следить в дневниках Агентства теленовостей на "Беларусь 1". Мои коллеги покажут все яркие моменты Игр в Пекине, обсудят с нашими атлетами, что получилось, а что нет. Обозначат перспективы на ближайшие гонки, познакомят с расписанием соревнований, а также расскажут, как проходят будни спортсменов, жителей Пекина, организаторов Олимпиады и, конечно, журналистов. Не пропустите - каждый день в вечернем эфире проект Агентства теленовостей "Олимпийский дневник"!
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