Каждый день на "Беларусь 1" после "Панорамы" - "Олимпийский дневник"

За главными спортивными событиями не забывайте следить в дневниках Агентства теленовостей на "Беларусь 1". Мои коллеги покажут все яркие моменты Игр в Пекине, обсудят с нашими атлетами, что получилось, а что нет. Обозначат перспективы на ближайшие гонки, познакомят с расписанием соревнований, а также расскажут, как проходят будни спортсменов, жителей Пекина, организаторов Олимпиады и, конечно, журналистов. Не пропустите - каждый день в вечернем эфире проект Агентства теленовостей "Олимпийский дневник"!