"Кельце" Кулеша и Королька сильнее "Нанта"

Польский Кельце уже провел первый поединок этой стадии плей-офф, в котором добился победы над французским "Нантом", 25:24. Для нас матч заметен тем, что в составе поляков выступают белорусы Владислав Кулеш (у него 4 мяча) и Артем Королек, на счету которого один точный бросок.