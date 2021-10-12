Кенийцы победили на Бостонском марафоне

В Бостоне завершился один из самых знаменитых марафонов в мире. Он проводится с 1897 года. В этом году марафон состоялся в 125-й раз. За всю историю он отменялся только единожды. Случилось это в 2020 году из-за COVID. В 2013 году на финише прогремели два взрыва, являвшиеся следствием террористического акта. Тогда погибли 3 человека, более 280 получили различные ранения. Что касается сегодняшних победителей, то они из Кении: Бенсон Кипруто и Диана Кипьоги.