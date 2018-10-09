Хабиб сохранит титул чемпиона UFC, но заплатит штраф

Сегодня стало известно, что Хабиб Нурмагомедов сохранит титул чемпиона UFC и получит призовые. Но за потасовку после боя с Макгрегором он заплатит штраф в 250 тысяч долларов и вероятно получит дисквалификацию от четырех до шести месяцев. Это заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата.