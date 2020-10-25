Хабиб Нурмагомедов уходит из UFC непобежденным

Уходит непобежденным! Российский боец Хабиб Нурмагомедов накануне вышел в октагон, чтобы в третий раз защитить титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок с участием уроженца Дагестана стал кульминацией большого бойцовского вечера в Абу-Даби, но самое интересное случилось уже после битвы.Рассказывает Павел Капуцкий.



Противостояние Нурмагомедова с Джастином Гейджи многие называли главным спортивным событием года. Хабиб готовился к третьей защите пояса в легком весе, а американец был уже третьим, кто пытается его отвоевать. Раньше не получилось у Конора Макгрегора и Дастина Порье.Букмекеры интриги в противостоянии россиянина и американца почти не замечали и большинство других боев вечера в этом плане считали даже более интересными. Гейджи пытался возразить им в октагоне и не сдался в первом раунде. Во втором Хабиб перестал испытывать судьбу в стойке и окончательно перешел к любимой борьбе. Соперник успешно задушен.Сумел сдержать американского оппонента, но не слезы. Главный герой вечера после победы оплакивал умершего в июле из-за коронавируса отца. Позже во время интервью 32-летний "Орел" сенсационно заявил о завершении карьеры и в какой-то момент заговорил на русском.Это 29-я победа Нурмагомедова в 29 боях. И всего третье поражение для Джастина, который сохраняет мечту стать лучшим.



